Депутат предложил Минкомсвязи вернуть производственную гимнастику на телевидение и радио

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову с предложением возродить на отечественном телевидении и радио выпуски производственной гимнастики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вместо одного или двух блоков рекламы можно было бы разместить несколько передач с записью гимнастики. Эта мера станет хорошим шагом нашей страны в направлении реальной заботы о здоровье нации и будущих поколений», – отметил Петров в своем письме.

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Депутат предложил запустить блоки с производственной гимнастикой на основных теле- и радиоканалах в утренние и рабочие часы. По его словам, сидячий образ жизни «негативно сказывается на здоровье сотен тысяч и миллионов работников по всей стране». Так как это наиболее активная часть населения страны, забота об их здоровье, по его мнению, должна вызывать серьезную озабоченность у государства.

Петров подчеркнул, что в странах Запада и в Японии практика производственной гимнастики пользуется большой популярностью.

Сообщалось, что в 2016 году трехкратная олимпийская чемпионка, депутат «Единой России» Ирина Роднина подготовила комплекс упражнений для разминки депутатов Госдумы во время длительных заседаний.