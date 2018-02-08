Бермуды первыми в мире отменили разрешение на однополые браки

Бермудские острова первыми в мире отменили ранее разрешенные однополые браки, сообщает The Guardian.

Губернатор Бермудских островов подписал закон об отмене права однополых пар на вступление в брак, несмотря на постановление верховного суда в мае 2017 года.

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Отмечается, что новый закон не повлияет на уже зарегистрированные однополые браки.

Лейбористский депутат Крис Брайант назвал законопроект «крайне неприятным и очень циничным законодательным актом». Он написал в твиттере, что это «подрывает усилия Великобритании по продвижению прав ЛГБТ».

Высшее судебное решение о равенстве брака в мае 2017 года возмутило многих жителей, включая представителей церкви.