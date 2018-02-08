Секретарь аппарата Белого дома покинет пост из-за обвинений в домашнем насилии

Секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер уйдет в отставку после обвинений двух бывших жен в домашнем насилии, передает CBS.

По словам одной из бывших супруг Портера, в 2000 году он ударил ее во время их отдыха во Флоренции. Также она рассказала о том, что Портер пинал ее и оскорблял из-за веса.

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«Моя преданность служению обществу говорит за себя», — прокомментировал обвинения Портер.

Вторая жена Портера подала заявление в полицию в 2010 году, после ряда случаев, в ходе одного из которых Портер порезал руку, выбив стекло из двери ее дома.