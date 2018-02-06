Суд наложил арест на имущество экс-замглавы ФСИН Коршунова

Басманный суд Москвы арестовал квартиру, машины и часы бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Александра Линникова, защищающего Коршунова в суде.

«Суд наложил арест на его квартиру, две машины и трое часов, а также на 3 миллиона рублей», — сказал Линников.

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Он отметил, что также было арестовано имущество дочери и бывшей жены Коршунова, а также подруги семьи.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Коршунова до середины февраля 2018 года.