Врио главы правительства Дагестана предъявили обвинения

Следствие предъявило врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову обвинения в двух эпизодах мошенничества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

«Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК (мошенничество в крупном размере)», — сказала Царева.

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Врио вице-премьера Шамилю Исаеву, врио вице-премьера Раюдину Юсуфову и экс-министр образования Шахабасу Шахову предъявлены обвинения по одному эпизоду мошенничества.

Ранее сообщалось, что правительство Дагестана отправили в отставку.