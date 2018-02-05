В Москве за двое суток выпало 122% месячной нормы осадков

В Москве с утра субботы и до 6.00 понедельника выпало 44 мм осадков, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады обрушили на Москву за двое суток 122% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм», — говорится в сообщении.

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По прогнозам синоптиков, 5 февраля снегопады в Москве будут небольшими и станут носить локальный характер.

Ранее сообщалось, что в Москве к борьбе с последствиями сильного снегопада привлекли военных.