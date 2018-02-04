За сутки в Москве сугробы достигли рекордной высоты

За прошедшие сутки в Москве выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.

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Норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

По прогнозу, 4 февраля сильный снегопад в Москве продолжится, ожидаются метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях.

Ранее сообщалось, что в Москве за неполные сутки выпало больше половины месячной нормы осадков