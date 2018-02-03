В Китае из-за взрыва на химзаводе пострадали шесть человек

В китайской провинции Шаньдун в результате взрыва на химическом заводе погиб один человек, еще шесть пострадали, а еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно имеющей информации, взрыв произошел в 10.50 (5.50 мск) на химзаводе в зоне экономического развития в округе Линьшу, где проводились ремонтные работы. Шесть человек были ранены и уже доставлены в больницу.

Реклама

Причины произошедшего выясняются.

Ранее взрыв произошел на китайской шахте в городе Шуанъяшань.