Журналист Али Феруз попросил суд дать ему уехать из России

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, известный как Али Феруз, заявил, что не хочет получать убежище в России, и попросил суд отпустить его в Германию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ваша честь, я хочу сказать, что не хочу получать убежище и легализовываться в России. Я хочу уехать», — заявил Феруз в Мосгорсуде.

Реклама

Журналист заявил, что у него «есть проездной документ от Международного Красного креста и германская виза».

«Я прошу суд дать мне возможность уехать из страны», — добавил он.

Адвокат Феруза подтвердил наличие необходимых документов для выезда в Германию, в том числе билеты.

Ранее Верховный суд России обязал пересмотреть решение о выдворении журналиста Али Феруза.