Защита Белых обжалует приговор

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Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов заявил, что представители защиты экс-губернатора планируют обжаловать приговор, вынесенный судом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Белых не согласен ни с приговором, ни с квалификацией, ни с мерой наказания», — заявил адвокат экс-губернатора.

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Он также отметил, что Белых привезли в суд из больницы «Матросской тишины» в сопровождении терапевта и анестезиолога, которые каждые два часа проводили обследование. Он добавил, что сторона защиты настаивала на оправдании Белых, и намерена обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что Суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима.