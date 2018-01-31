В Петербурге произошла перестрелка с полицией

Полицейские в Санкт-Петербурге применили оружие для задержания стрелявших в них мужчин после нападения на местный ювелирный салон, передает «Интерфакс».

В результате перестрелки один полицейский получил ранение в ногу и был госпитализирован. Двое подозреваемых также были ранены и задержаны.

Реклама

«Около 20.00 произошла попытка вооруженного разбойного нападения на ювелирный салон на проспекте Большевиков. Мимо проезжал наряд ППС, было организовано преследование преступников, которые скрывались от полицейских. В районе перекрестка Ириновского и Индустриального проспектов преступники открыли огонь в сторону полицейских, сотрудники полиции открыли ответный огонь», — сообщилив пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в среду.

Третий участник перестрелки с места преступления скрылся, ведется его розыск.