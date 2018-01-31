Генпрокуратура сообщила о проверке осуществления законности в Дагестане

Специальная комиссия проводит в Дагестане проверку осуществления законности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.

«Конечно… для проверки осуществления законности в республике», — сказал Буксман.

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Врио главы Дагестана Владимир Васильев ранее сообщил, что группа прокуроров начала проверки в республике.

Ранее сообщалось, что суд отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева.