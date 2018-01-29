Пострадавшая при нападении на школу в Перми учительница выступила с заявлением

Учительница пермской школы №127 Наталья Васильева, пострадавшая при нападении ученика, выступила с официальным комментарием. Он опубликован на сайте краевого минздрава.

Васильева поблагодарила врачей больницы и всех неравнодушных, а также попросила уважать ее желание не встречаться с журналистами.

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«Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье», — сказала Васильева.

15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик этого учебного заведения – пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.

Ранее отец устроившего резню в пермской школе попросил прощения у пострадавших.