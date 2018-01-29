Источник: число погибших при пожаре в Красногорске выросло до четырех

В результате пожара в подмосковном Красногорске скончались четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Пострадали шесть человек — граждане республики Таджикистан, из них два человека погибли на месте пожара, еще двое, в том числе ребенок, скончались в лечебном учреждении, два человека госпитализированы», — сказал источник.

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Пожар произошел днем 28 января в одной из квартир жилого дома № 6 на Южном бульваре.

Ранее сообщалось о двух погибших.