Кадыров пообещал сделать Чечню одним из центров активного отдыха России

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал сделать Чечню центром активного отдыха России, передает РИА «Новости».

«Это серьезный шаг создания туристической индустрии. Мы твердо верим в то, что Чеченская Республика станет одним из центров активного отдыха России. Для достижения этой цели сделано многое», — сказал Кадыров.

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Об этом он рассказал на открытии горнолыжного курорта «Ведучи».

По его словам, даже самые опытные лыжники будут довольны отдыхом на этом курорте.

Ранее Кадыров заявил, что республика улучшает свою инфраструктуру и превращается в важный российский туристический центр.