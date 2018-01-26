Задержанного на Украине россиянина Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы

Задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Агеева Виктор Чевгуз.

«По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы», — написал Чевгуз.

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По мнению защиты, квалификация действий Агеева является ошибочной. Адвокат планирует обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что власти Украины отказались включить Агеева в список обмениваемых пленных.