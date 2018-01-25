В генпрокуратуре Украины назвали причастного к покушению на главу МВД

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в своем фейсбуке назвала задержанного в Румынии бывшего директора «Укрспирта» Михаила Лабутина причастным к покушению на министра внутренних дел Арсена Авакова.

По ее словам, следствие установило причастность Лабутина к убийству советника директора «Укрспирта», покушениям на замглавы предприятия, президента одной из спортивных федераций и частного предпринимателя.

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«Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Аваков А.Б.», – написала Сарган.

По ее словам, были также задержаны шестеро активных участников преступной организации, возглавляемой Лабутиным.

Ранее сообщалось, что Аваков потребует извинений за дело против сына.