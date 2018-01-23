Россия выделила контртеррористическому управлению ООН $2 млн

Россия решила добровольно внести в бюджет Управления ООН по контртерроризму $2 млн. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при организации, передает «Интерфакс».

«Правительством России принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере $2 млн США», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россия будет также ежегодно выделять на финансирование деятельности УКТ $500 тыс., начиная с 2019 года.