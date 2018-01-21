Американец почистил дорогу от снега огнеметом и остался доволен
Американец Натаниэль Каплингер из американского штата Виргиния почистил дорогу перед домом от снега с помощью огнемета. Об этом сообщает ABC13.
Каплингер рассказал, что ему надоело убирать снег лопатой. Он выяснил, что использовать огнемет для этих целей не запрещено в его округе.
В итоге житель США остался доволен результатом, однако подчеркнул, что перед работой нужно убедиться в отсутствии воспламеняющихся материалов вокруг.
Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE— Will Stafford (@wx_will) 18 января 2018 г.