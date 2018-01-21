Американец почистил дорогу от снега огнеметом и остался доволен

Американец Натаниэль Каплингер из американского штата Виргиния почистил дорогу перед домом от снега с помощью огнемета. Об этом сообщает ABC13.

Каплингер рассказал, что ему надоело убирать снег лопатой. Он выяснил, что использовать огнемет для этих целей не запрещено в его округе.

В итоге житель США остался доволен результатом, однако подчеркнул, что перед работой нужно убедиться в отсутствии воспламеняющихся материалов вокруг.