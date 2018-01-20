В Москве прошло шествие в память о Маркелове и Бабуровой

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В центре Москвы прошла акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, которые были убиты девять лет назад, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, участники акции прошли с цветами и фотографиями от Нового Арбата до улицы Пречистенка, где произошло убийство. Их сопровождали наряды полиции, бойцы ОМОНа, Росгвардии.

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Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были расстреляны у станции метро «Кропоткинская» 19 января 2009 года. Маркелов занимался резонансными делами, в том числе о нарушении прав человека в Чечне, и защищал антифашистов.

За убийство адвоката и журналистки в 2011 году был осужден и получил пожизненный срок националист Никита Тихонов, его гражданская жена Евгения Хасис получила 18 лет за соучастие в убийстве.