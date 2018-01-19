В Минске задержали двух «воров в законе» из Грузии

Правоохранительные органы задержали в аэропорту Минска двух граждан Грузии, имеющих статус «вор в законе». Об этом сообщается на сайте МВД Белоруссии.

«Задержаны двое граждан Грузии: 17 января — Гела Кардава, а 18 января — Сулико Шарикадзе. В криминальной среде задержанные имеют статус воров в законе», — говорится в сообщении.

Реклама

Там отмечается, что «для проверки 43-летний Гела Кардава предъявил сотрудникам Государственного пограничного комитета Белоруссии российский паспорт на имя другого человека». «

«Мужчина состоял в преступной группе Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан, которого убили в 2013 году. Ожидалось, что после его смерти лидирующие позиции займет Гела вместе со своим младшим братом Гизо, также вором в законе», — отмечается в сообщении.

Второй человек — Сулико Шарикадзе 1973 года рождения — был задержан за то, что находился на территории Белоруссии без регистрации и миграционной карты.

Ранее в Москве арестовали «вора в законе» Ильяса Саркиева по прозвищу Вовчик Сыра.