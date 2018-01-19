Папа Римский остановил «папамобиль», чтобы утешить упавшую с лошади сотрудницу полиции

Папа Римский Франциск остановил свой «папамобиль» во время движения по чилийскому городу Икике после того, как лошадь, мимо которой он проезжал, от испуга сбросила сидевшую на ней женщину-полицейского. Об этом сообщает Reuters.

Франциск вышел из своего транспортного средства и несколько минут ждал вместе с пострадавшей скорой помощи на тротуаре, время от времени разговаривая с ней.

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По сообщениям властей, женщина не получила серьезных повреждений.

Ранее папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета по Чили.