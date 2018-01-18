Отец устроившего резню в пермской школе попросил прощения у пострадавших

Отец одного из подростков, устроивших резню в Пермской школе №127, попросил прощения у пострадавших детей и их родителей, сообщает RT в телеграме.

«Я хотел бы попросить прощения у родителей и детей. Я очень сожалею, что это произошло. Мой сын виноват и должен ответить за это ужасное преступление. И я сейчас молюсь об одном: чтобы все детки поправились, чтобы все остались в здравии», — сказал он.

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Мужчина также рассказал, что ушел из семьи 10 лет назад, а последний раз видел сына четыре года назад.

«Это был нормальный, добрый ребенок, без каких-то отклонений...Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», сказал он.

Отец подростка уточнил, что сын увлекался компьютерными играми.

Ранее напавших на школу в Перми подростков обвинили в покушении на убийство.

По данным следствия, 15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик этого учебного заведения – пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. В связи с тем, что обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу, они были госпитализированы.