Священники РПЦ собираются освятить все океаны Земли

Священники РПЦ в крещенскую ночь планируют освятить воды всех четырех океанов планеты Земля, передает «Интерфакс».

Северный Ледовитый океан, как ожидается, будет освящен в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии, на берегу моря Лаптевых.

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Тихий океан будет освящен на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

В Рейкьявике на берег Атлантического океана выйдет община русского прихода.

Индийский океан будет освящен в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где есть община РПЦ.

В ночь с 18 на 19 января православные всего мира празднуют Крещение Господне. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».