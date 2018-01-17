Под Челябинском школьник ударил одноклассника ножом

В школе Сосновского района Челябинской области в ходе ссоры школьник на перемене ударил ножом одноклассника, передает РИА «Новости».

«В школе Сосновского района сегодня произошел конфликт между двумя школьниками, учащимися 9 класса, в ходе которого один из них ударил второго ножом. Прокуратура в связи с этим по поручения прокурора области Александра Кондратьева проводит проверку безопасности нахождения детей в образовательной организации», — старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева

По ее словам, пострадавшему причинено непроникающее ножевое ранение, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное.