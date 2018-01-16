У здания Рады в Киеве начались столкновения
В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, сообщает телеканал «112 Украина».
В центр Киева стянуты почти 4 тысячи силовиков, усилена охрана правительственного квартала.
Отмечается, что митингующие зажгли пять автомобильных шин, спасатели попытались потушить их, а участники протеста применили слезоточивый газ и стали кидать в сторону правоохранителей брусчатку, покрышки и другие предметы.
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В результате инцидента пострадал один правоохранитель.
16 января в Раде рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса.