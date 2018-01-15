В результате нападения на школу в Перми пострадали девять человек

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Восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения при нападении неизвестных в школе в Перми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства территориальной безопасности края.

Как заявил представитель пресс-службы министерства территориальной безопасности, на место выехали полицейские, бригады скорой помощи и руководство края.

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Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов, которая находятся в Мотовилихинском районе, в 10.19 по местному времени (08.19 мск).

«Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооруженного нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников», — сообщили в ведомстве.

На месте работают врачи и полиция.