На Украине призвали создать открытый реестр педофилов

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о необходимости создать открытый реестр педофилов. Об этом он написал в фейсбуке.

«Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия, согласно действующему законодательству, настолько гуманная, что позволяет делать им это снова. На очереди внесение изменений относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов», — написал он.

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Ранее сообщалось, что в Севастополе педофил «Доктор Айболит» пойдет под суд.

Жертвами мужчины становились девочки в возрасте от 8 до 11 лет, которые возвращались со школы домой одни.