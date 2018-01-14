СК возбудил дело после массового отравления детей в Люберцах

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления учащихся кадетской школы в Люберцах, об этом сообщается на сайте СК.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся МОУ «Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что массовое отравление произошло из-за того, что неустановленные сотрудники столовой допустили нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Отмечается, что за медицинской помощью обратились 47 человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате отравления в кадетской школе в Люберцах возросло до 32.