СМИ: украинцы доносят на соседей за русскую музыку

В полиции Киевской области рассказали местным, что граждане начали использовать непростую политическую ситуацию в стране в личных корыстных интересах, пишет украинское издание «Вести»

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры», — рассказал представитель полиции Киева.

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Он уточнил, что если при отработке сигнала у полиции появляются подозрения, что имеет место сепаратизм, то информация передается СБУ.

Ранее на Украине предложили сделать русский язык «культурной собственностью» страны.