Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев за визиты в Крым

Украина запретила въезд 1,5 тыс. иностранцев из-за посещения Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что в их числе «более сотни артистов и деятелей культуры». В 2017 году составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов.

Реклама

По данным ведомства, уже с начала 2018 года было выявлено более 30 человек, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство.

Ранее сообщалось, что Украина введет электронную визу для иностранцев.