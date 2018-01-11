В Турции нашли «ключевого организатора» убийства посла Карлова

Полиция Турции арестовала подозреваемого, связанного с запрещенной в стране террористической группировкой ФЕТО, по подозрению в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова, сообщает Daily Sabah.

Подозреваемый уже был заключен в тюрьму за причастность к ФЕТО, теперь ему приписывается и «ключевая роль» в организации убийства посла.

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Сообщается, что он использовал приложение для обмена зашифрованными сообщениями ByLock и был уволен со своей работы в госсекторе после попытки переворота в Турции летом 2016 года.

Ранее в Турции был арестован организатор выставки, на которой убили посла Карлова.