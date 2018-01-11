В посольстве заявили о системной проблеме с медпомощью россиянам в тюрьмах США

В посольстве России в США заявили о системном характере проблем с оказанием медицинской помощи россиянам, которые находятся в американских тюрьмах.

Дипломаты отметили, что комментарий по данному вопросу был опубликован из-за ситуации с несвоевременным оказанием помощи россиянину Виктору Буту, заболевшему гриппом в тюрьме Marion.

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«Призываем международные правозащитные организации подключиться к мониторингу данной проблемы, принявшей в отношении россиян в американских тюрьмах системный характер», — говорится в тексте сообщения.

В посольстве отметили, что будут добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязательств по предоставлению гуманных условий содержания российским гражданам.

Ранее в посольстве России заявили о стабилизации состояния Виктора Бута.