В посольстве заявили о системной проблеме с медпомощью россиянам в тюрьмах США
В посольстве России в США заявили о системном характере проблем с оказанием медицинской помощи россиянам, которые находятся в американских тюрьмах.
Дипломаты отметили, что комментарий по данному вопросу был опубликован из-за ситуации с несвоевременным оказанием помощи россиянину Виктору Буту, заболевшему гриппом в тюрьме Marion.
«Призываем международные правозащитные организации подключиться к мониторингу данной проблемы, принявшей в отношении россиян в американских тюрьмах системный характер», — говорится в тексте сообщения.
В посольстве отметили, что будут добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязательств по предоставлению гуманных условий содержания российским гражданам.
Ранее в посольстве России заявили о стабилизации состояния Виктора Бута.