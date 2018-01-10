Экс-помощница Клинтон отозвала из суда иск о разводе с приговоренным к тюрьме мужем
Экс-советница Хиллари Клинтон Хума Абедин отозвала из суда иск о разводе со своим супругом, экс-конгрессменом от демократов Энтони Винером, который был приговорен к тюремному заключению за отправку своих интимных фотографий несовершеннолетней, передает TMZ.
«Для того, чтобы уменьшить влияние этих процедур на их ребенка, стороны решили попробовать достигнуть соглашения мягко и в частном порядке», — заявил их представитель.
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Отмечается, что для того, чтобы завершить бракоразводный процесс супругам придется прибегнуть к услугам судьи позднее.
Ранее сообщалось, что мужа экс-советницы Клинтон приговорили к 21 месяцу тюрьмы за отправку интимных фото.