Подозреваемый в поджоге жилого дома в Тюмени арестован

Обвиняемый в поджоге многоэтажки в Тюмени заключен под стражу, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что еще работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего: назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, а также проводятся допросы пострадавших и очевидцев.

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8 января в одной из квартир в д.4 на ул. Олимпийской произошел поджог. Огонь охватил площадь в 1,5 тыс. кв. м, 184 человека были эвакуированы, а на месте происшествия было найдено тело одного погибшего.

Ранее сообщалось, что по факту пожара СК возбудил уголовное дело.