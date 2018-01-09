В результате пожара в пятиэтажке в Сергиевом Посаде погибли двое детей и двое взрослых

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде погибли двое детей и двое взрослых, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Погибли четыре человека, в том числе двое детей», — заяви он, добавив, что пожар произошел в ночь на вторник.

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По словам представителя регионального главка МЧС, пожар в пятиэтажном доме был полностью потушен в 04.10 мск на площади 20 кв. м. Причины произошедшего выясняются.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Тюмени, где погиб мужчина.