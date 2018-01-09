Несколько десятков человек были эвакуированы из-за пожара в офисе в Москве

Центр управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС сообщил об эвакуации 30 человек при пожаре в офисе на востоке Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Пожарные ликвидировали загорание мебели на площади около 40 кв. м в офисе по адресу ул. 2-я Энтузиастов д. 5, стр. 36. В целях безопасности из здания было выведено порядка 30 человек», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что из-за пожара пострадал один человек.