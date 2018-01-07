Судоходство по Рейну в районе Кельна остановлено из-за паводка
Судоходство по Рейну в районе Кельна было приостановлено в ночь на 7 января в связи с паводком, сообщает Spiegel.
Утром 7 января в Кельне уровень воды достиг 8,35 м, тогда как движение судов приостанавливается после превышения отметки 8,3 м.
Пассажирские суда наряду с грузовыми не выходят из гаваней. Сколько продлится ограничение, пока неясно.
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В Дюссельдорфе вода поднялась до 7,79 м, в Бонне – до 7,86 м.
К началу новой недели ожидается спад паводка.
Ранее сообщалось, что пассажирский корабль с 103 туристами из стран Бенилюкса врезался в опору автомобильного моста через Рейн под Дуйсбургом.