Судоходство по Рейну в районе Кельна остановлено из-за паводка

Судоходство по Рейну в районе Кельна было приостановлено в ночь на 7 января в связи с паводком, сообщает Spiegel.

Утром 7 января в Кельне уровень воды достиг 8,35 м, тогда как движение судов приостанавливается после превышения отметки 8,3 м.

Пассажирские суда наряду с грузовыми не выходят из гаваней. Сколько продлится ограничение, пока неясно.

Реклама

В Дюссельдорфе вода поднялась до 7,79 м, в Бонне – до 7,86 м.

К началу новой недели ожидается спад паводка.

Ранее сообщалось, что пассажирский корабль с 103 туристами из стран Бенилюкса врезался в опору автомобильного моста через Рейн под Дуйсбургом.