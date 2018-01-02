Украина потребовала от России предоставить данные о задержании участника АТО в Москве

Министерство иностранных дел Украины потребовало у МИД России подтвердить факт задержания участника АТО Олега Негоды в Москве, передает «112 Украина».

«Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», — заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По данным СМИ, в Москве был задержан участник АТО Олег Негода, который в конце декабря 2017 года уехал в Саратов к сестре.