У здания полиции в Киеве 250 человек требуют найти убийц Ноздровской

Более 250 блогеров, журналистов, общественных активистов собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области с требованием найти убийц юристки Ирины Ноздровской, передает «Украинская правда».

К активистам вышел представитель управления Николай Жукович, собравшиеся его освистали.

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1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области обнаружили тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в село Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.