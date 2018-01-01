Под Киевом из реки выловили тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской

В Киевской области в одной из рек сотрудники правоохранительных органов нашли тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщает «112 Украина» со ссылкой на главу профсоюза МВД Илью Киву.

По его словам, Ноздровскую сбросили с моста в реку. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Реклама

«Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь», — рассказал Кива.

Близкие Ирины Ноздровской сообщили об ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ноздровская смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 года суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи.

Отмечается, что в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ноздровской, она постоянно получала угрозы от Россошанского.