Причиной эвакуации станции метро «Филевский парк» стал детский кондитерский набор

Причиной эвакуации пассажиров и сотрудников метрополитена со станции «Филевский парк» в Москве стал забытый детский кондитерский набор, передает «Интерфакс».

«Проверка бесхозного предмета на станции «Филевский парк» показала, что предмет опасности не представляет», — заявили в пресс-службе столичной полиции.

Реклама

Источник агентства сообщил, что речь идет о забытом детском подарочном наборе с кондитерскими изделиями.

Ранее сообщалось, что станция метро «Филевский парк» была эвакуирована из-за бесхозного предмета.