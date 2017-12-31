Суд арестовал обвиняемого в организации теракта в Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу обвиняемого в организации теракта в магазине «Перекресток», передает РИА «Новости».

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч.2 ст.205 УК России, сроком на 2 месяца, до 28.02.2018 г», — говорится в тексте сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ранее обвиняемый заявил, что совершил взрыв в Петербурге из-за «адептов психологических тренингов».