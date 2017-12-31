Tagesspiegel: В Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин

Так называемые «зоны безопасности» для женщин впервые появятся в центре Берлина у Бранденбургских ворот во время празднования Нового года, сообщает Tagesspiegel.

В этих точках женщины смогут обратиться за помощью специалистов немецкого Красного Креста, если почувствуют опасность домогательства или изнасилования.

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Решение о создании таких зон было принято после многочисленных нападений сексуального характера на женщин во время празднования Нового года в Кельне в конце 2015 года.

Инициативу уже раскритиковали местные полицейские. По их мнению, это нововведение подразумевает, что наряду с «зонами безопасности» есть и «зоны опасности».

Самая масштабная в Европе встреча Нового года пройдет у Бранденбургских ворот в 22-й раз. В этом году будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

О многочисленных нападениях на женщин в центре Кельна стало известно в начале 2016 года.