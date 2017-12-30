В Харькове освободили пятерых заложников из отделения почты

В Харькове из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников - трех женщин и двоих детей, передает «112 Украина» заявление пресс-секретаря президента Петра Порошенко Святослава Цеголко.

«Только что председатель СБУ доложил Президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей», — заявил Цеголко.

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Сообщается, что медики забрали их к машинам «скорой».

Ранее сообщалось, что захватившему заложников в Харькове предложили сдаться.