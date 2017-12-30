Порошенко назвал дату следующей встречи по обмену пленными

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что 10 января состоится следующая встреча по обмену пленными, передает РИА «Новости».

«Я уже поручил своим советникам, представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 января у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались», — сказал Порошенко.

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Данное заявление Порошенко сделал в ходе визита в госпиталь к освобожденным из плена в Донбассе военнопленным.

Ранее Госдеп прокомментировал обмен пленными в Донбассе.