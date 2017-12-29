Власти Петербурга заявили об увеличении числа пострадавших из-за взрыва в супермаркете

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина заявила, что еще четверо пострадавших при взрыве в супермаркете, который произошел 27 декабря, обратились за медпомощью.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы», — написала Митянина в твиттере.

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Таким образом, общее количество пострадавших достигло 18 человек.

Ранее СМИ опубликовали фото подозреваемого в теракте в Петербурге.

Взрыв произошел в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге 27 декабря. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила.