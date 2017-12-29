Роспотребнадзор предупредил об опасности инфекционных болезней в Южной Корее

Роспотребнадзор предупредил россиян о возможной опасности вируса птичьего гриппа в Южной Корее во время Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Город Пхенчхан расположен в горной местности на севере Южной Кореи. Обычно в зимний период года характерными инфекциями являются вирусные заболевания верхних дыхательных путей (грипп, ОРВИ), а также кишечные инфекции вирусной этиологии. В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с ноября текущего года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла).

Ведомство рекомендует лицам, планирующим поездку в Южную Корею, быть привитыми против сезонного гриппа, не посещать птицеводческие хозяйства, не заходить в места, где может производиться забой домашней птицы, не употреблять продукты птицеводства не прошедшие термическую обработку и сырые яйца, а также чаще мыть руки водой с мылом.