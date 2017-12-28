СМИ: в Турции арестован организатор выставки, на которой убили посла Карлова

В Турции арестован Мустафа Тимур Озкан, организатор фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

Как сообщается, прокуратура Анкары обвинила мужчину в причастности к подготовке этого убийства.

Суд удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал организатора выставки.

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Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года, выступая на фотовыставке в Анкаре, посвященной России.

Ранее в Москве была открыта мемориальная доска послу Карлову.