Источник: убитый на фабрике «Меньшевик» в Москве охранник работал первый день
Охранник Алексей Осипов, который был застрелен экс-директором фабрики «Меньшевик» Ильей Аверьяновым в Москве, накануне впервые вышел на работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Убитый — Алексей Осипов, охранник. Работал первый день», — рассказал он.
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По его словам, Осипов подписал трудовой договор 27 декабря 2017 года.
Ранее стало известно, где задержали стрелка с фабрики «Меньшевик».
27 декабря на юго-востоке Москвы бывший директор фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу, в ходе которой был убит один человек и, по предварительным данным, пострадали четверо.