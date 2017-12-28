Источник: убитый на фабрике «Меньшевик» в Москве охранник работал первый день

__is_photorep_included11551184: 1

Охранник Алексей Осипов, который был застрелен экс-директором фабрики «Меньшевик» Ильей Аверьяновым в Москве, накануне впервые вышел на работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Убитый — Алексей Осипов, охранник. Работал первый день», — рассказал он.

Реклама

По его словам, Осипов подписал трудовой договор 27 декабря 2017 года.

Ранее стало известно, где задержали стрелка с фабрики «Меньшевик».

27 декабря на юго-востоке Москвы бывший директор фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу, в ходе которой был убит один человек и, по предварительным данным, пострадали четверо.